البرازيل تحظر "تلغرام" بعد تخلفها عن التعامل مع الشرطة

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أفادت بوابة G1 الإخبارية بحظر تطبيق "تلغرام" في البرازيل بعد تقديمها بيانات منقوصة طلبتها الشرطة، عن مطلوبين يستخدمون "تيليغرام".

وقالت وسائل الإعلام: "لم يقدم تطبيق "تلغرام" بيانات كاملة للشرطة الفيدرالية حول مجموعات النازيين الجدد، وأمرت المحكمة مشغلي الاتصالات ومتاجر التطبيقات بحذف هذا التطبيق على الفور".

كما تم تغريم الشركة المالكة للتطبيق بمليون ريال برازيلي (حوالي 200 ألف دولار) في اليوم.

وأعلنت السلطات البرازيلية في وقت سابق، فتح قضية ضد "تلغرام"، بعد أن فشل التطبيق في إطلاع الحكومة في الوقت المناسب على الآليات الموضوعة للكشف عن المحتوى غير القانوني وتعديله، بما في ذلك التهديدات بالهجمات وخطاب الكراهية. وورد فيما بعد أن "تلغرام" قدم المعلومات للشرطة.

وعززت سلطات البلاد الإجراءات الأمنية في المؤسسات التعليمية بعد عدة هجمات على المدارس في البرازيل، وكان من بين هذه الإجراءات مطالبة شبكات التواصل الاجتماعي بتوفير المعلومات اللازمة لمكافحة المحتوى الخطير.