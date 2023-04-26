البنتاغون: تركيزنا موجه نحو منافستنا مع الصين

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أفادت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كاثلين هيكس، بأن الولايات المتحدة ستركز على منافستها مع الصين في المحيط الهادئ، بالرغم من الأزمة الأوكرانية، وإمدادات الأسلحة المستمرة لقوات كييف.

وأوضحت هيكس، لصحيفة "بلومبيرغ"، قائلة: "نحن لا نعمل على الموازنة بين مسرحين مختلفين بشكل عشوائي، فلدينا استراتيجية واضحة تركز على الصين".

وأكدت هيكس على التقييمات الأمريكية السابقة التي تفيد بأن الصين لا تعتزم "مهاجمة" تايوان في القريب العاجل، قائلة: "نركز في الآونة الأخيرة على جعل القيادة الصينية مرتاحة، وألا نجعلها تشعر بالتهديد، حتى لا تفكر في اتخاذ أية إجراءات تهديد المصالح الأمريكية، وهذا هدفنا اليوم وغدا، وسيكون كذلك في الأعوام 2027 و2035 و2045".

وفي سياق متصل، قال نائب مدير وكالة المخابرات الأمريكية المركزية CIA، ديفيد كوهين، في سبتمبر 2022، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أصدر تعليمات لجيشه بالاستعداد لفرض سيطرة عسكرية على تايوان بحلول العام 2027.

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية التايواني، إنه يعتقد أن بكين قد تحاول "غزو" الجزيرة في العام 2027 لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.