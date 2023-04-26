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إعلان بايدن ترشحه للرئاسة يثير موجة سخرية على توتير

26
APRIL
2023
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انتقد مستخدمو شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعلانه الرسمي بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية في عام 2024.
 
وقال بايدن في مقطع فيديو نشره البيت الأبيض: "أترشح لإعادة انتخابي للرئاسة الأمريكية".
 
وفي تعليقها على تصريح بايدن كتبت "ICUCICU": "الأول من أبريل كان منذ 24 يوما!".
 
وأضاف "C4commander1986": "يبدو أنه مزحة. لا توجد هناك ولو فرصة واحدة أن تكون في البيت الأبيض في عام 2024. كل ما فعلته هو تقسيم بلادنا أكثر".
 
وتابعت "Michell828282": "يا رب، من فضلك، أفعل شيئا آخر. لن أتمكن من التغلب عليه مرة أخرى".
 
ودققت "PatOrsban": "ممتاز، المجنون سيصوت لصالح المجنون. لقد رأيته سابقا في حلقة من "South Park" في عام 2003".
 
ودعمتهم "kateinthemix"، متابعة: "لقد حول بلاده إلى حفرة من العالم الثالث. أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".
 
ومن المتوقع أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة في نوفمبر عام 2024. وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترشحه للرئاسة الأمريكية في نوفمبر عام 2022. أما الرئيس الحالي جو بايدن فكان حتى اليوم يلمح إلى أنه كان يعول على إعادة انتخابه لهذا المنصب. وفي حال فوزه في الانتخابات المقبلة سيبلغ عمر بايدن في بداية الولاية الرئاسية الثانية 82 عاما.
روسيا اليوم
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