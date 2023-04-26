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ترامب مصدوم من رحيل مذيع أمريكي مثير للجدل عن قناة "فوكس نيوز"

26
APRIL
2023
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه "صُدم" من رحيل المذيع المثير للجدل تاكر كارلسون المفاجئ عن قناة "فوكس نيوز".
 
وأضاف ترامب في لقاء تلفزيوني: "لقد صدمت.. أنا متفاجئ".
 
ووصف ترامب كارلسون بأنه "رجل جيد جدا"، وأشاد بـ "التقييمات العالية" لمذيع فوكس السابق لأنه "رائع.. خاصة خلال العام الماضي أو نحو ذلك".
 
وأشار الرئيس السابق إلى أنه ليس على علم بالظروف الكامنة وراء خروج كارلسون، قائلاً: "لا أعرف ما إذا كان ذلك طوعياً، أم أنه كان، أحدهم فصله"، مضيفا أن المضيف السابق ربما غادر "لأنه لم يتم منحه حرية التصرف".
 
وأعلنت "فوكس نيوز" عن رحيل كارلسون المفاجئ وغير المتوقع منها دون أي تفسير يوم الاثنين. ولم يشر كارلسون إلى مغادرته في آخر عرض له في أوقات الذروة تم بثه يوم الجمعة، مما يشير إلى أنه  فوجئ بهذه الخطوة.
 
وكانت الشبكة أيضا تروج لمقابلة كارلسون القادمة مع المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري فيفيك راماسوامي في وقت متأخر من صباح يوم الاثنين. نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر.
 
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن كارلسون طُرد وأن قرار إقالته اتخذه الرئيس التنفيذي لفوكس نيوز سوزان سكوت والرئيس التنفيذي لشركة فوكس لاتشلان مردوخ يوم الجمعة.
 
وأعرب العديد من المشرعين الجمهوريين، بما في ذلك النائبة لورين بويبرت (جمهوري من كولو) والسيناتور رون جونسون (جمهوري من ولاية ويسكونسن) والسيناتور جي دي فانس (جمهوري عن ولاية أوهايو) والنائب توماس ماسي (جمهوري من ولاية كنتاكي) عن دعم كارلسون وقالوا إن خروجه يمثل خسارة كبيرة لـ"فوكس نيوز".
 
وفي وقت سابق هاجم ترامب، خلفه جو بايدن، بقوة، ووصفه بأنه "أكثر الرؤساء فسادا في التاريخ الأمريكي".
 
وأطلق بايدن رسميا حملته لإعادة انتخابه لمنصب الرئيس، يوم الثلاثاء، داعيا الأمريكيين إلى مساعدته في "إنهاء المهمة".
 
واتهم ترامب بايدن بقيادة الولايات المتحدة "إلى شفا الحرب العالمية الثالثة"، وكذلك السماح لـ "ملايين الأجانب غير الشرعيين" الذين ادعى ترامب أنهم "يأتون من السجون والمؤسسات العقلية ويسببون انعدام الأمن الأمريكي.
 
وكتب ترامب: "عملتنا تنهار ولن يكون الدولار قريبا هو المعيار العالمي، والذي سيكون أكبر هزيمة لنا منذ أكثر من 200 عام".
روسيا اليوم
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