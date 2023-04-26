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بايدن: "فخور" بالعلاقة مع إسرائيل

26
APRIL
2023
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة "فخورة بكونها من أوائل أصدقاء وحلفاء إسرائيل"، مشيرا إلى أن أمريكا وإسرائيل عملتا على خلق شرق أوسط أكثر ازدهارا وسلما.
 
وتابع بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، وذلك بمناسبة احتفال إسرائيل بما يسمى "يوم الذكرى الـ75" أنه "بصفتي صديقا دائما وداعما لدولة إسرائيل، فقد عملت طوال مسيرتي المهنية لتعميق وتقوية شراكتنا، ورأيت بنفسي الفوائد التي تعود على بلدينا"، مضيفا: "حققنا معا تطورات ملحوظة في العلوم والطب والتكنولوجيا والتي ستفيد شعبنا لأجيال قادمة، وواصلنا العمل معا لخلق شرق أوسط أكثر ازدهارا وسلما وتكاملا، وكشركاء أقوياء، نعمل معا لبناء تحالفات جديدة لمواجهة تحديات القرن الـ21 مثل تغير المناخ والصحة العالمية".
 
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده "تدرك أن مرونة الديمقراطية الإسرائيلية، هي حجر الأساس لعلاقتنا القوية والخاصة".
 
من الجدير ذكره، أن إدارة بايدن انتقدت مؤخرا قانون "الإصلاح القضائي" الذي اقترحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي أدى إلى احتجاجات عارمة في البلاد لم تشهدها إسرائيل قبلا، فيما لم توجه إدارة بايدن حتى الآن دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض على خلاف ما ساد خلال الحكومات الإسرائيلية والإدارات الأمريكية السابقة.
روسيا اليوم
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