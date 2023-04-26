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طلاق أشرف حكيمي.. هبة عبوك تطالب بـ10 ملايين يورو

26
APRIL
2023
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ما يزال طلاق النجم المغربي أشرف حكيمي وهبة عبوك يثير الجدل، خاصة بعد ورود تقارير مفادها أن ثروة لاعب باريس سان جرمان كلها "باسم والدته".
 
وجرى الإعلان عن انفصال حكيمي وزوجته والدخول في إجراءات الطلاق، بعدما وضعت شابة فرنسية شكوى اتهمت حكيمي، البالغ 24 عاما، بالاغتصاب.
 
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن عبوك صدمت عندما علمت أن ثروة أشرف بأكملها باسم والدته، وهو الأمر الذي أدى إلى "تغيير جذري في شروط أي تسوية محتملة للطلاق".
 
وأوضحت أن الفريق القانوني لهبة يطالب بـ10 ملايين يورو، بينما يعرض عليها أشرف مليونين فقط.
 
هذا وذكرت صحيفة "La Vanguardia" الإسبانية أن الممثلة قررت رفع دعوى قضائية ضد زوجها السابق بتهمة الاحتيال وسوء إدارة أصول الزوجية.
 
وسبق أن تحدثت والدة اللاعب عن ما دار في المواقع الاجتماعية، بالقول: "لم يبلغني ابني بتحويل ثروته لي.. إذا اتخذ أي إجراء لحماية نفسه، فلا علم لي بذلك".
 
يشار إلى أن حكيمي يعد من بين اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي، إذ يكسب أكثر من مليون يورو في الشهر.
 
ويرتبط اللاعب المغربي بعلاقة وثيقة مع والدته، حيث يحرص على اصطحابها معه إلى فعاليات التكريم ومباريات الكرة.
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