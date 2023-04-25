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موسكو تعلن حصيلة الخسائر الاوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

25
APRIL
2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، والتي وصلت إلى 645 جنديا ومرتزقا، إضافة إلى تدمير عدد من المعدات العسكرية الأمريكية.

جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم الثلاثاء 25 أبريل، حيث تابع التقرير بأن الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة “الغرب” في اتجاه كوبيانسك أصابت نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية حيث تم صد أعمال 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 65 جنديا، وتدمير مدرعتين قتاليتين وشاحنة بيك آب واحدة. إضافة إلى ذلك تم تدمير مستودع ذخيرة اللواء الآلي رقم 67 التابع للقوت المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية تيرنوفايا بمنطقة خاركوف.

في اتجاه كراسنوليمان أحبطت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة “المركز” الهجوم المضاد للعدو في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، حيث ألحقت خسائر تصل إلى أكثر من 80 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتي مشاة ومدفع هاوتزر D-20.

في اتجاه دونيتسك، نجحت مفارز الهجوم من خلال عملياتها النشطة في تدمير العدو في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية)، فيما دعمت القوات المحمولة جوا ووحدات مجموعة قوات “الجنوب” الأعمال القتالية لمفارز الهجوم، ومنعت محاولات العدو لنقل الاحتياطيات إليها.

وألحقت قوات “الجنوب” خسائر بين صفوف العدو المتقدمة لشن هجوم مضاد في مناطق وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى بوغدانوفا وريد وستوبوتشكي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

ولدعم تلك الفرق، تم تنفيذ 9 طلعات جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما أتمت وحدات المدفعية 62 مهمة لإطلاق النار، وبلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 360 جندي أوكراني ومرتزقة، وتدمير 7 مدرعات قتالية للمشاة، و8 مدرعات قتالية، و7 مركبات ومدفع هاوتزر D-20، ومدفعي “غفوزديكا”.

في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة “الشرق” خسائر تقدر بـ 120 جندي وتدمير مدرعة قتالية و9 مركبات، ومدفع هاوتزر D-20 وMsta-B، إضافة إلى مدفع ذاتي من طراز “أكاتسيا”.

في اتجاه خيرسون، تم تصفية ما يصل إلى 20 جندي أوكراني وتدمير نظام مدفعي M777 أمريكي الصنع.

كذلك ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعة “سيلا” أضرارا بـ 98 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران في 124 مقاطعة. وتم تدمير محطة رادار لمنظومة دفاع جوي أوكرانية من طراز “إس-300”.

كذلك دمرت أنظمة الدفاع الجوي 15 طائرة مسيرة أوكرانية في منطقتي خاركوف وخيرسون وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

411 طائرة

228 مروحية

3849 طائرة بدون طيار

415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

8849 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

1094 راجمة صواريخ متعددة

4655 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

9762 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: RT

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