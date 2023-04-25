سوريا دانت قرار الاتحاد الاوروبي بتعزيز الاجراءات القسرية أحادية الجانب ضدها

A + A -

دانت سوريا قرار الاتحاد الاوروبي الجديد بتعزيز الاجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة ضدها، وقال مصدر رسمي فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح، أن “الاتحاد الاوروبي يكرر أكاذيبه عندما يدعي بأن العقوبات المفروضة على سوريا لا تعيق تقديم المساعدات الانسانية أو الحصول على المواد الغذائية والتجهيزات الطبية مما يجعل من سياساته تشكل تهديدا جديا لحياة السوريين ومعيشتهم وتنعكس سلبا على اقتصاد البلاد”.

واعتبر أن “الإستثناءات التي يتبجح بها الاتحاد الاوروبي لا أثر لها على الاطلاق، إنما هي للدعاية الاعلامية واخفاء حقيقة سياساته تجاه سوريا”، مشددا على أن “استمرار حملة التضليل والادعاءات الكاذبة التي تفتقد لادنى درجات الصدقية ومواقف الاتحاد العدوانية الهادفة لاعاقة توطيد الاستقرار فى سوريا بعد فشل المشروع التآمري لن تستطيع اعادة عقارب الساعة الى الوراء أو التأثير على جهود سوريا في طي صفحة العدوان والعمل على تجاوز تداعياته”.