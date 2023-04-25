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قبيل إعلان إعادة ترشحه.. ترامب يهاجم بايدن "الفاشل"

25
APRIL
2023
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هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلفه جو بايدن، في بيان قبيل ساعات من إعلان الأخير ترشحه لولاية رئاسية ثانية. ووصف ترامب إدارة بايدن بالفاشلة.
 
وقال ترامب في بيان مطول: "يمكنك أن تأخذ أسوأ خمسة رؤساء في التاريخ الأمريكي، وتجمعهم معا، ولن يكونوا قد تسببوا في الضرر الذي ألحقه جو بايدن بأمتنا في بضع سنوات قصيرة فقط.. ولا حتى بشكل قريب".
 
وأشار ترامب إلى عدد كبير من المشكلات التي واجهها بايدن خلال السنوات القليلة الأولى في منصبه والتي تشمل التضخم والهجرة والجريمة والتعليم.
 
وتطرق أيضا إلى سجل السياسة الخارجية لبايدن، مشيرا إلى "انسحاب القوات الأمريكية واستيلاء "طالبان" على الحرب في أفغانستان، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات المستمرة مع الصين".
 
وقال ترامب: "مع هذه الرئاسة الكارثية والفاشلة، يكاد يكون من غير المعقول أن يفكر بايدن في الترشح لإعادة انتخابه.. أنتم تعرفون ما حدث في الانتخابات الأخيرة: لقد غشوا وزوروا الانتخابات.. لكنني أعدكم بأنه عندما أقف على منصة المناظرة وأقارن سجلاتنا، سيكون أسوأ كابوس للديمقراطيين الراديكاليين لأنه لم يكن هناك سجل بهذا السوء".
 
وأضاف: "لم يكن هناك تناقض أكبر من أي وقت مضى بين إدارتين متتاليتين في كل التاريخ الأمريكي. إدارتنا العظيمة وإدارتهم الفاشلة.. بدعمكم في الانتخابات، سنهزم جو بايدن في عام 2024. سننقذ اقتصادنا. سوف نسحق التضخم. سنوقف الغزو على حدودنا الجنوبية. سنعيد كرامة أمتنا. وسنمنع اندلاع الحرب العالمية الثالثة. معا، سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
روسيا اليوم
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