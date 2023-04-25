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خريطة العالم الشائعة خاطئة.. فيديو يكشف كيف يجب أن تبدو

25
APRIL
2023
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حين تنظر إلى خريطة العالم، فمن المنطقي أن نفترض أن غرينلاند وأفريقيا متماثلتان في الحجم، لكنهما في الحقيقة ليستا كذلك.
 
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن "الحجم الحقيقي" للدول لا ينعكس عليها في خريطة العالم الشهيرة والمعتمدة في المدارس والكتب.
 
وأضافت: "على سبيل المثال، فإن مساحة القارة الأفريقية لوحدها تبلغ 14 ضعف كتلة اليابسة الشمالية الجليدية.. لكنها في الخريطة تظهر وكأنها بنفس مساحة غرينلاند".
 
وتبلغ المساحة الإجمالية لغرينلاند 2.16 مليون كيلومتر مربع، مقابل 30.4 مليون كيلومتر مربع كمساحة لأفريقيا.
 
ومن المعلوم أيضا أن مساحة أفريقيا أكبر من أميركا الشمالية بثلاثة أضعاف، وأكبر من روسيا أيضا، ومن المعروف كذلك أن الهند أكبر من الدول الإسكندنافية مجتمعة.
 
إلا أن الخريطة الشائعة تبين العكس تماما، وهو ما يعزوه باحثون إلى "إسقاط مركاتور"، أو الإسقاط الأسطواني في رسم الخرائط، التي ظهرت عام 1956، لمساعدة البحارة على التنقل في العالم.
 
وأوضحت "ديلي ميل" أن هذا الإسقاط "يعطي الأشكال الصحيحة لكتل الأرض، ولكن على حساب تشويه أحجامها لصالح الأراضي الغنية في الشمال".
 
وتابعت: "يبدو أن كندا وروسيا، على سبيل المثال، تشغلان ما يقرب من 25 في المئة من سطح الأرض على خريطة العالم، بينما في الواقع تحتلان 5 في المئة فقط".
 
وسبق لعالم البيانات، نيل كاي، أن أنشأ رسما توضيحا يظهر الخريطة الشائعة وكيف يجب أن تبدو في الأصل "الخريطة الحقيقية".
 
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