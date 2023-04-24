البيت الأبيض: الولايات المتحدة تريد التأكد من نجاح هجوم أوكرانيا

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صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بأن الولايات المتحدة تريد التأكد من نجاح هجوم كييف والقرار بشأن توقيت الهجوم ومكانه يعود إلى زيلينسكي.

جاء ذلك في مقابلة لكيربي مع MSNBC، حيث تابع: "نريد أن نتأكد من نجاحهم في هذا الهجوم، أما بشأن أين ومتى يبدأونه، فكل هذا يتوقف على قرار زيلينسكي".

وأضاف أن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها، جنبا إلى جنب مع الحلفاء والشركاء، للتأكد من أن كييف جاهزة لذلك".

وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قد صرح، مطلع أبريل الحالي، بأن الهجوم الأوكراني المضاد قد يبدأ في الصيف، ثم قال لاحقا إنه سيبدأ "قريبا"، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم الأوكراني كان مقررا في 30 أبريل.

وأشار خبراء أجرت معهم وكالة "نوفوستي" مقابلات إلى أنه من المستحيل تصديق التصريحات المتناقضة ما بين كييف وواشنطن، ورجحوا أن تكون تلك حملة تضليل. وكانت مجلة "فورين بوليسي" قد نقلت في وقت سابق عن النائبة الأوكرانية ألكسندرا أوستينوفا قولها إن أوكرانيا كانت تأمل في شن هجوم في أبريل، لكنها أجلته إلى أجل غير مسمى بسبب نقص الأسلحة.