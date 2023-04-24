living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السلطات الكندية تدعو مواطنيها لعدم التقدم بطلب للحصول على جواز سفر...لهذا السبب!

24
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حثت الحكومة الكندية مواطنيها على عدم التقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد أو تجديد جواز السفر القديم، لأن إضراب العمل الفيدرالي يعطل الخدمات بشدة في جميع أنحاء البلاد، وفق وكالة "روسيا اليوم".

وقالت وزير الأسرة والطفل والتنمية الإجتماعية كارينا غولد: "أفضل نصيحة أقدمها للكنديين هي عدم تقديم هذا الطلب الآن لأنه ببساطة لن يعالج"، مشيرة إلى أنه "على الرغم من أنه يمكن للكنديين إرسال طلباتهم بالبريد الإلكتروني وعبر موقع سيرفيس كندا أو مكتب الجوازات، إلا أنه لا يسمح للعمال الأساسيين بفتحها ومعالجتها سوى في حالات الطوارئ الضيقة للغاية".

وأضافت: "لسوء الحظ، بموجب القانون، لا تعتبر خدمات جوازات السفر ضرورية، وهذا يعني أن أي شخص يتقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد أو لتجديد جواز سفر، ما لم تكن ضمن مجموعة محددة من الظروف، لن يكون قادرا على الحصول على جواز سفر أثناء إستمرار الإضراب".

وبحسب الوكالة أوضحت غولد أن "الاستثناءات الوحيدة هي للأشخاص الذين يعانون من حالات إنسانية أو طارئة مثل السفر من أجل عمل أساسي إقتصاديا أو الخدمات الطبية في الخارج أو لرؤية أحد أفراد الأسرة في حالة حرجة أو في حالة وفاة في الأسرة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   