مجموعة “فاغنر” تتقدم في المناطق الغربية من أرتيوموفسك

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أفاد مراسل “نوفوستي” بأن مجموعة “فاغنر” تتقدم في غرب أرتيوموفسك (باخموت)، وتقاتل الآن فيما وراء السكك الحديدية في المدينة.

وتابع أحد المقاتلين للمراسل من أرض المعركة أن المنطقة فيما وراء السكك الحديدية في أرتيوموفسك هي منطقة مبان شاهقة ومعهد طبي، وقال: “قبل ثلاثة أيام تمكنا من المنطقة خلف السكك الحديدية وسيطرنا على مبنى من 9 طوابق وقمنا بتمشيطه، والآن نتحرك غربا. كل المباني في هذه المنطقة مكونة من 9 طوابق وهي المناطق الموجودة في الجزء الغربي من المدينة”.

وأشار المقاتل إلى أنه في هذا الجزء من المدينة لم يكن هناك سوى عدد قليل من المباني المتبقية التي يمكن استخدامها كملاجئ. في الوقت نفسه يحتل الجيش الأوكراني ارتفاعات مفيدة في المباني الشاهقة، وتابع: “الصعوبة في أنهم يحتلون تلك المباني المرتفعة، ونحاول نحن التحرك، بحثا عن أي ملاجئ. الأمر في هذا الصدد صعب، لأنه لم تعد هناك منازل كاملة، ولا توجد ملاجئ، لهذا نحاول الدخول بسرعة إلى المباني الشاهقة”.