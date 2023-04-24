تناول 16 شطيرة برغر من "ماكدونالدز" يوميا لمدة شهرين.. فكانت النتيجة صادمة

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كجزء من تجربة تغذية غريبة، أكل متسلق جبال يدعى ديف ماكلويد، ما يصل إلى 16 شطيرة لحم "برغر" من ماكدونالدز كل يوم لمدة شهرين، قائلا إن جسده تغير بطريقة مفاجئة.

ويعتقد ماكلويد الحاصل على درجة الماجستير في التغذية، أن "الأنظمة الغذائية المعتمدة على اللحوم" يمكن أن تحسن الصحة.

وقال إن النظام الغذائي جعله يشعر بأنه أقوى وأكثر لياقة، وحسّن صحته العقلية، مضيفا أنه كان قادرا أثناء التسلق على التعلق بيد واحدة لفترة أطول مع حمل أوزان أثقل كثيرا أثناء التدريبات الروتينية.

ولفت إلى أن فحوصات الدم أظهرت أن خطر إصابته بأمراض صحية بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب قد انخفض.

وقال العديد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه التجربة لا تعتمد على العلم، وحذر بعضهم الناس من تجريبها.