طائر يشعل حريقا في محرك طائرة بعد إقلاعها بوقت قصير

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أعلنت السلطات الأميركية أن طائرا اصطدم بطائرة ركاب وهو ما تسبب في اندلاع حريق بمحركها بعد وقت قصير من إقلاعها، من مطار أوهايو، إلا أن الطائرة عادت بسلام دون الإبلاغ عن إصابات.

غادرت رحلة الخطوط الجوية الأميركية رقم 1958 مطار جون غلين كولومبوس الدولي في كولومبوس في الساعة 7:45 صباحا تقريبا متوجهة إلى مدينة فينيكس.

اكتشف الحريق بعد وقت قصير من انطلاقها، وعادت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 إلى المطار مرة أخرى، حيث أخمد رجال الإطفاء النيران سريعا.

لم يتضح عدد الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة.

قالت شركة الطيران إن الطائرة خرجت من الخدمة للصيانة وإنها تعمل لنقل المسافرين على رحلات أخرى.

قال مسؤولون في المطار إن المنشأة ظلت تعمل كالمعتاد وإن الحريق تسبب في بعض التأخيرات المحدودة في الرحلات.

من المقرر أن تحقق إدارة الطيران الفيدرالية في الحادث.