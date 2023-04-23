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"المجد لموسكو".. من داخل البرلمان الروماني!

23
APRIL
2023
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هتفت عضو البرلمان الروماني، ديانا شوشواكا، بعبارة "المجد لموسكو"، من منبر البرلمان، ردا على اتهامها من قبل أحد النواب، بأن حاسوبها مربوط مع روسيا.

وأفادت صحيفة Ziare، بأن النائبة اشتكت من أن حاسوبها الذي حصلت عليه من البرلمان، تسبب بالعديد من الأخطاء وأن الكثير من المواقع لا تعمل، ليرد أحد النواب قائلا بأن جهازها مربوط برمز VPN روسي، ولهذا السبب هو لا يعمل.

وقالت شوشواكا، ردا على اتهامات النائب قائلة: "بالنظر إلى أن الكمبيوتر ملك لمجلس النواب، ومشبوك عبر شبكة Wi-Fi مجلس النواب، فهذا يعني أن هذه الغرفة على اتصال مباشر مع بوتين، ورمز VPN من موسكو، وهذا دليل على خداع النائب، المجد لموسكو".

وتقدمت النائبة في وقت سابق، بمشروع قانون ينص على ضرورة الوحدة بين رومانيا ومولدوفا، كما وثقت مسودة تتضمن خرق اتفاقية علاقات حسن الجوار مع كييف وضم جزء من الأراضي الأوكرانية.

وردا على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها ستفرض عقوبات على النائبة، وأنه تم إدراجها في قاعدة بيانات "ميروتفورتسي" الممنوعين من دخول الأراضي الأوكرانية.

وأفادت النائبة عدة مرات، بأنها تلقت تهديدات بالقتل من أوكرانيا، بسبب مبادراتها.

RIA Novosti
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