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ترامب في مأزق جديد!

23
APRIL
2023
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وثيقة جديدة، قد تضع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في مأزق قانوني جديد، وهذه المرة بتهمة محاولة التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

الوثيقة الجديدة، هي عبارة عن شهادة لمستشارين سابقين لدونالد ترامب، أشاروا فيها إلى أن الرئيس السابق شارك في مناقشة حول خطط الوصول إلى برمجيات نظام التصويت في ولايتي ميشيغان وجورجيا، كجزء من الجهود المبذولة لتفادي الهزيمة في الانتخابات الرئاسية 2020. وتم تسليط الضوء على الشهادة، التي تم في رسالة إلى مسؤولين فيدراليين.

نجح حلفاء ترامب في نهاية المطاف في نسخ برامج الانتخابات في هاتين الولايتين، ويتم فحص خرق بيانات التصويت في جورجيا من قبل المدعين كجزء من تحقيق جنائي أوسع حول ما إذا كان ترامب وحلفاؤه قد تدخلوا في الانتخابات الرئاسية هناك. مشاركة ترامب في مناقشة "خطة جورجيا" يمكن أن تزيد من مخاطر تعرضه لمأزق قانوني هناك.

وروى عدد من مساعدي وحلفاء ترامب قصة اجتماع مطول وعنيف في المكتب البيضاوي في 18 كانون الاول 2020، والذي أطلق عليه أحد الأعضاء "الاجتماع الأكثر جنونا لرئاسة ترامب"، وفقا لنيويورك تايمز. 

خلال الاجتماع، ترأس الرئيس آنذاك بينما كان مستشاروه يتجادلون بشأن ما إذا كان ينبغي عليهم السعي لجعل عملاء فيدراليين يصادرون آلات التصويت لتحليلها بشأن الاحتيال.

في شهادة أمام "لجنة 6 كانون الثاني" من أحد المساعدين الذين حضروا الاجتماع، تم تسليط الضوء الجمعة على ديريك ليونز، السكرتير والمستشار السابق لموظفي البيت الأبيض، في رسالة إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي من منظمة حرية التعبير للناس، وهي منظمة ليبرالية غير ربحية.

ذكر ليونز أنه خلال الاجتماع، عارض رودي جولياني، الذي كان آنذاك المحامي الشخصي لترامب، مصادرة آلات التصويت وتحدث عن كيف أن حملة ترامب بدلا من ذلك "ستتمكن من تأمين الوصول إلى آلات التصويت في جورجيا من خلال وسائل أخرى. من الاستيلاء "، وأن الوصول سيكون" طوعيا".

قدم الحاضرون الآخرون شهادات مماثلة إلى اللجنة، التي أصدرت في أواخر ديسمبر تقريرها النهائي عن هجوم 6 كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي.

 

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