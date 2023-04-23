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بايدن يشكر 3 دول بعد إجلاء دبلوماسيي أميركا من السودان

23
APRIL
2023
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، صباح الأحد، إجلاء دبلوماسيي بلاده من السودان الذي يشهد اشتباكات عنيفة منذ أيام، ووجه الشكر إلى 3 دول ساعدت الولايات المتحدة على تحقيق هذا الهدف.

وقال بايدن في بيان: "اليوم (الأحد) بناء على أوامر مني، نفذ الجيش الأميركي عملية لإخراج أفراد الحكومة الأميركية من الخرطوم".

وتابع: "أنا فخور بالالتزام الاستثنائي لموظفي سفارتنا، الذين أدوا واجباتهم بشجاعة واحتراف وجسدوا صداقة الولايات المتحدة واتصالها مع شعب السودان. أنا ممتن للمهارة التي لا مثيل لها لأفراد خدمتنا الذين نجحوا في نقلهم إلى بر الأمان".

كما شكر بايدن كلا من جيبوتي وإثيوبيا والسعودية، مشيدا بـ"مساعداتها الحاسمة لنجاح عمليتنا".

وأكد الرئيس الأميركي أنه يتلقى تقارير منتظمة حول عمل إدارته المستمر لمساعدة الأميركيين في السودان إلى أقصى حد ممكن"، موضحا: "كما نعمل بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا في هذا الجهد".

وأضاف: "لقد أودى هذا العنف المأساوي في السودان بالفعل بحياة مئات المدنيين الأبرياء. إنه غير معقول ويجب أن يتوقف. يجب على الأطراف المتحاربة تنفيذ وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق واحترام إرادة شعب السودان".

وختم بايدن بيانه قائلا: "نحن نعلق العمليات مؤقتا في سفارة الولايات المتحدة في السودان، لكن التزامنا تجاه الشعب السوداني والمستقبل الذي يريدونه لأنفسهم لا ينتهي".

وكانت قوات الدعم السريع، أحد طرفي الصراع في السودان، أعلنت في وقت سابق من صباح الأحد إجلاء الدبلوماسيين الأميركيين وأسرهم من السفارة الأميركية في الخرطوم، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

ولاحقا كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن "جميع الدبلوماسيين الأميركيين وأفراد عائلاتهم في طريقهم بأمان إلى خارج السودان، على متن طائرات عسكرية أميركية".

وأضافت أنه "تم إغلاق السفارة الأميركية في الخرطوم بمغادرة الدبلوماسين".

 

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