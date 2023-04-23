موسكو وبرلين تتبادلان طرد الدبلوماسيين

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس السبت طرد «أكثر من 20» دبلوماسياً ألمانياً من روسيا، بوصفه ردّاً انتقامياً على إجراء مماثل اتخذته برلين، ولكن ألمانيا لم تؤكّده. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا: «اتخذت السلطات الألمانية قراراً بطرد جماعي آخر لموظفين في البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا»، منددة بشدة بتصرفات برلين «التي تواصل تدمير مجمل العلاقات الروسية الألمانية».

وأفادت وكالة الإعلام الروسية الحكومية، من دون ذكر مصدر، بأن ألمانيا ستطرد أكثر من 20 دبلوماسياً روسياً. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية إن برلين وموسكو تواصلتا حول حجم التمثيل الدبلوماسي لكل منهما خلال الأسابيع القليلة الماضية، مضيفاً أن وصول طائرة تابعة للحكومة الروسية إلى برلين مرتبط بهذا الأمر. وقال بيان وزارة الخارجية الروسية إن موسكو أخطرت السفير الألماني في موسكو بهذه الخطوات في الخامس من أبريل (نيسان).

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنّها «أخذت علماً بتصريحات زاخاروفا». وأضافت أنّ «الحكومة الفيدرالية والجانب الروسي كانا على اتصال في الأسابيع الأخيرة بشأن قضايا تتعلّق بالموظفين في ممثليات كلّ منهما في الخارج»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تشكيل وحدات عسكرية جديدة وسط توقعات أن تشن كييف هجوماً مضاداً ضد القوات الروسية. وقال زيلينسكي: «نحن نجهز بالفعل كتائب ووحدات جديدة للانتشار على الجبهة». وأضاف أن اجتماعاته مع هيئة الأركان العامة كانت تتركز على توفير جميع الوسائل لـ«تحرير أوكرانيا من الاحتلال الروسي». وأوضح «على الجميع في أوكرانيا أن يفهموا أن المهمة الرئيسية للدولة هي إنهاء احتلال أراضينا»، مشدداً على أن «الخط الأمامي هو الأولوية القصوى».