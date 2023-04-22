جورجيا: اعتقال قيادي سابق في "داعش"

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أعلنت سلطات جورجيا اليوم السبت اعتقال مالخاز باكساشفيلي، القيادي بإحدى الجماعات التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، جراء عملية خاصة نفذها مركز مكافحة الإرهاب التابع لجهاز أمن الدولة.

وذكرت السلطات أن باكساشفيلي، وهو مواطن جورجي، غادر البلاد عام 2013 متجها إلى سوريا حيث انضم إلى "داعش".

وكان باكساشفيلي على صلة وثيقة بكبار القادة العسكريين في "داعس" وشغل منصب نائب قائد في إحدى الجماعات المنضوية تحت لواء "داعش"، وشارك بنشاط في الأعمال القتالية وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية، حسب السلطات.

ويواجه القيادي الداعشي في وطنه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 أعوام و17 عاما.