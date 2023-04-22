القوات الأوكرانية تشن أكثر من 20 غارة على منطقة كورسك

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أفاد حاكم مقاطعة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا رومان ستاروفويت اليوم، بأن القوات الأوكرانية استهدفت بلدية ريلسكي التابعة للمقاطعة أكثر من 20 مرة، بحسب وكالة "نوفوستي".

وكتب ستاروفويت، عبر "تلغرام"، "تم تسجيل أكثر من 20 غارة أوكرانية على عدة قرى في المقاطعة، إلا أنه لم تقع أية إصابات أو أضرار في صفوف المدنيين أو ممتلكاتهم".

وأضاف، أن "القصف الأوكراني ترك قرى أوبيستا ولوكوت ونوفوإيفانوفكا بدون كهرباء، نتيجة تضرر شبكة توزيع الكهرباء"، مشيرا إلى أن "الفنيين سيشرعون في إصلاح الأضرار التي لحقت بالمحطة، بمجرد أن تصبح الأوضاع أكثر أمنا".