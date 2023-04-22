موجة انتقادت جديدة لزيلينسكي بين مستخدمي "تويتر"

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انتقد مستخدمو "تويتر"، تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول القيم المشتركة بين أوكرانيا وكندا، وحمايتهما للعالم الحر.

فقد امتلأ "تويتر" بالتغريدات الناقدة، للرئيس الأوكراني، وتصريحاته، وهذا بعض منها.

كتب أحد المعلقين قائلا: "غالبية الكنديين يريدون استرداد أموالهم التي قدموها لأوكرانيا عبثا، ولا يريدون تقديم المزيد".

وأضاف آخر متسائلا: العالم الحر سيد زيلينسكي؟، هل أنت جاد".

وعلق آخر: "القيم المشتركة سيد زيلينسكي، هل تقصد الفساد الذي لا نتشاركه مع أوكرانيا".

وتساءل آخر عن ماهية هذه القيم "المشتركة" التي يتحدث عنها زيلينسكي.

وأضاف أحد المستخدمين قائلا: "سيد زيلينسكي.. عليك أن تشكر الحكومة الكندية على كره الشعب الكندي لك أيها الطماع".

يذكر أن الحكومة الكندية، أعلنت في وقت سابق عزمها شراء وقود بقيمة 26 مليون دولار لأوكرانيا، كجزء من حزمة المساعدات الجديدة.