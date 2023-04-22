انحسار "معارك الخرطوم".. وتبادل الاتهامات بخرق الهدنة

A + A -

توقفت أصوات الانفجارات في أحياء عدة من العاصمة السودانية الخرطوم، مساء امس، بعد سريان هدنة خلال عيد الفطر مدتها 3 أيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وذلك بعد أسبوع من القتال بين الطرفين في العاصمة ومناطق أخرى، وفق "سكاي نيوز".

وتوقفت، صباح اليوم أصوات الرصاص والمدافع بمحيط قيادة الجيش والقصر الرئاسي، وهي المناطق ذاتها التي كانت تشهد اشتباكات مستمرة على مدة 6 أيام.

وتبادل الطرفان الاتهام بخرق الهدنة، حيث تبادل جنود الجيش ومسلحون من قوات الدعم السريع إطلاق النار في أحياء من العاصمة حتى أثناء صلاة العيد.