living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"نيويورك تايمز": المتهم بتسريب وثائق سرية أمريكية بدأ نشرها منذ فبراير 2022

22
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الجمعة بأن ضابط الحرس الوطني الجوي الأمريكي جاك تيشيرا المتهم بتسريب وثائق سرية، باشر في نشر معلومات حساسة منذ فبراير 2022.

 وحسب معلومات الصحيفة، فإن حسابا على منصة "ديسكورد" للتواصل الاجتماعي يضاهي حساب تيكسيرا، بدأ بنشر معلومات استخباراتية سرية بعد أيام قليلة من انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك في مجموعة دردشة تضم نحو 600 عضو.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن المعلومات، التي نشرها المستخدم زاعما أنها من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وغيرها من الوكالات الاستخباراتية الأمريكية، تضمنت بيانات عن الخسائر في صفوف القوات الروسية والأوكرانية، وأنشطة الاستخبارات الروسية، والمساعدات الغربية المقدمة لأوكرانيا.

ولم يتضح بعد، حسب الصحيفة، ما إذا كانت السلطات الأمريكية على علم بهذه المنشورات.

ووفقا لتقارير سابقة، فقد بدأ تيشيرا بنشر وثائق سرية تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف، على منصة "ديسوررد" في ديسمبر 2022 وفي مجموعة دردشة أصغر.

وفي 13 أبريل، تم اعتقال تيشيرا ووجه القضاء الأمريكي لوائح اتهام ضده بسبب "الاحتفاظ غير المصرح به لوثائق ومعلومات ونقل معلومات متعلقة بالدفاع الوطني"، وقد يواجه عقوبة بالسجن تصل لمدة 10 سنوات.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   