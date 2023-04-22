زلزال يهزّ كامتشاتكا الروسية ثلاث مرات

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أفاد فرع كامتشاتكا الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، بتسجيل ثلاث هزات أرضية قبالة سواحل شبه حزيرة كامتشاتكا.

وذكر الفرع، في بيانه، أن أقوى هذه الهزات (بلغت قوتها 5.0 درجات)، وقعت في الساعة 3.22 بالتوقيت المحلي (18.22 الجمعة بتوقيت موسكو). ومركزها على بعد 69 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

ووقعت الهزة الثانية، التي بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، عند الساعة 5.13 (20.13 يوم الجمعة بتوقيت موسكو). وكان مركز الزلزال في المحيط الهادئ على بعد 235 كيلومترا من المركز الاقليمي لشبه الجزيرة.

وتم تسجيل الزلزال الثالث، الذي بلغت قوته 4.2 درجة ، في الساعة 10.07 (1.07 بتوقيت موسكو) على بعد 199 كيلومترا من العاصمة الإقليمية.

ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية نتيجة هذه الهزات الأرضية.