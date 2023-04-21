روسيا وإيران توقعان اتفاقية لتعزيز التجارة بينهما

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وقع رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية النقل الإيراني داوود دانش جعفري مذكرة تعاون مع مؤسستين روسيتين من شأنها أن تعزز وتوسع العلاقات في مجال العبور والتجارة بين البلدين.

وقالت السفارة الإيرانية في موسكو، اليوم الخميس إن المسؤول الإيراني وقع المذكرة خلال زيارته إلى روسيا، وأضافت أن الوثيقة وقعت بين شركة النقل الإيرانية ومجلس التنسيق الدولي للنقل عبر أوراسيا ورابطة “مركز الأعمال التجارية للتنمية الاقتصادية لرابطة الدول المستقلة”.

وأشارت السفارة إلى أن أطراف المذكرة سيتعاونون لزيادة حجم التجارة وحركة المرور العابر والبضائع المخزنة في المستودعات على طرق ممرات النقل الدولية، ولا سيما مسار التجارة الدولي “شمال – جنوب”.

ومن الأهداف الأخرى لتوقيع المذكرة تبادل المعلومات ووفود المتخصصين وكذلك تنفيذ مشاريع مشتركة.