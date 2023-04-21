مدفيديف يفسّر تصريح ستولتنبرغ حول انضمام أوكرانيا إلى “الناتو”

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نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، “تفسيرا” لتصريح سكرتير “الناتو” ينس ستولتنبرغ حول انضمام أوكرانيا إلى الحلف، وقال إن هذا الانضمام سيعني تقاسم ما قد يتبقى أوكرانيا.

وكتب مدفيديف على “تويتر”: “قال ستولتنبرغ في كييف: “المكان المناسب لأوكرانيا هو “الناتو”. وبمرور الوقت، سيساعدكم دعمنا على تحقيق ذلك. “ترجمة مقولة الأمين العام لحلف “الناتو” من الإنكليزية الأوكرانية إلى الإنكليزية المفهومة: جملة “في الوقت المناسب” تعني “انضمام أوكرانيا كأجزاء إلى بولندا وهنغاريا ورومانيا”، و”دعمنا سيساعدكم” تترجم “من الجيد أنني لن أكون هناك قريبا”.

وصرح ستولتنبرغ خلال زيارة إلى كييف يوم الخميس بأن أوكرانيا ستنضم في النهاية إلى حلف “الناتو” وأن المكان المناسب لأوكرانيا هو “الناتو”، ودعم الحلف بمرور الوقت “سيساعد في جعل ذلك ممكنا”.