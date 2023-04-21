ولم يتضح على الفور مصدر إطلاق النار.

وفي وقت سابق وافق طرفا الصراع (الجيش والدعم السريع) على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان إنها وافقت على هدنة لمدة ثلاثة أيام تبدأ تبدأ يوم الجمعة لتمكين الشعب السوداني من الاحتفال بعيد الفطر.

وأضافت أنها تأمل "أن يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة ووقفأي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها".



ولم يتضح على الفور مصدر إطلاق النار.