إغلاق بعض المستشفيات في السودان بسبب نفاذ المواد الطبية

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أعلنت لجنة أطباء السودان، الجمعة، أن هناك مستشفيات قد أغلقت بسبب نقص الموارد الطبية والطاقم الطبي وأخرى مهددة بالإغلاق بسبب القصف.

وأضافت، ردا على سؤال حول النقص في المواد الطبية وخاصة الإسعافات الأولية في المستشفيات، وهل هذا النقص في الخرطوم أو في مدن أخرى يؤثر على عملها، إن "هناك مستشفيات بقيت لديها سعة استيعابية عالية، ما أدى إلى انخفاض الجودة في خدماتها الطبية التي تقدمها، بما في ذلك الموارد الطبية والطاقم الطبي، كما أن هناك مستشفيات أغلقت بسبب نفاذ المواد الطبية، وهناك مستشفيات مهددة بالإغلاق، ومستشفيات أغلقت قسراً بسبب القصف"، وأن المستشفيات بحاجة ماسة للكثير من المواد الطبية للإسعافات الأولية أو الثانوية.

وعما إذا كانت هناك مشاكل بخصوص الطاقة، قالت: "نعم هناك مشكلة في التيار الكهربائي وهناك مدن وأحياء، حيث التيار الكهربائي منقطع تماماً، وهناك أخرى يتزامن فيها التيار الكهربائي، كما أن هناك انقطاع دائم للمياه والوقود يؤدي إلى وقوف الأجهزة، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي والأجهزة الطبية التي نحتاجها لتقديم الخدمة الطبية للمرضى".