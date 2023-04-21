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أبرز ما بحثه الرئيس الروسي مع ولي العهد السعودي في مكالمة هاتفية

21
APRIL
2023
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أفاد الكرملين، في بيان اليوم، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تمت مناقشة سبل توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية.

وتمت الإشارة إلى الارتياح إزاء التنسيق في إطار مجموعة "أوبك+"، التي تضم روسيا والسعودية، بحسب ما ذكره الكرملين.

وتم التطرق إلى آفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية ومجموعة "بريكس" (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا)، كذلك هنأ بوتين المملكة قيادة وشعبا بعيد الفطر السعيد.

وتربط روسيا والسعودية علاقات استراتيجية قوية، حيث يتعاون البلدان في إطار مجموعة "أوبك+" وفي وقت سابق أعلنت 7 دول في "أوبك+"، في وقت واحد وبشكل غير متوقع عن خفض إضافي في الإنتاج فيما أعلنت روسيا تمديد تخفيضات كانت قد أعلنت عنها سابقا حتى نهاية العام الجاري.

ويبلغ إجمالي التخفيضات للدول الـ8 نحو 1.65 مليون برميل وستطبق انطلاقا من الشهر المقبل وستستمر حتى نهاية العام 2023، وتهدف لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

RIA Novosti
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