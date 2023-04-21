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كشف تحد منتشر بشكل كبير بين رواد تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" عن نقطة ضعف خطيرة في سيارات "كيا وهيونداي" في الولايات المتحدة، مما عرّضها لسرقات كبيرة، ودعت السلطات إلى استدعاء ملايين السيارات من هذين الطرازين لإصلاح العيب التقني.

ما قصة التحدي في "تيك توك"؟

أظهرت تسجيلات متداولة على "تيك توك" كيف يمكن لأي شخص تشغيل بعض طرازات "كيا وهيونداي" باستخدام مفك براغ وكابل نقل بيانات عام، وفق وكالة "أسوشيتد برس ".

بحسب مكتب مدعي عام كاليفورنيا، فإن سرقة سيارات كيا وهيونداي زادت في لوس أنجلوس بنسبة قاربت 85 في المئة في 2022، وتمثل الآن 20 بالمئة من جميع سرقات السيارات في المدينة.

غالبا ما تنتهي هذه السرقات التي يرتكبها البعض اعتمادا على التسجيلات المصورة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بمأساة.

ألقت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة باللائمة في 14 حادثا تم الإبلاغ عنها وثماني حالات وفاة، على انتشار التسجيلات المصورة لكيفية سرقة السيارات.

في أكتوبر الماضي، قال مفوض شرطة إن حادث تحطم سيارة في بافالو بنيويورك أودى بحياة أربعة مراهقين، ربما كان مرتبطا بتحدي سرقة سيارات منتشر عبر "تيك توك".

استدعاء ملايين السيارات

حث ممثلو الادعاء في 17 ولاية أميركية الحكومة الفيدرالية على استدعاء ملايين سيارات "كيا وهيونداي".

يقولون إن الأمر يعود لكون هذه السيارات أصبحت سهلة السرقة، بعد التزايد الحاد في وقائع السرقة التي تتعرض لها.

بعض سيارات من هذين النوعين التي بيعت في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي لم تكن تحتوي على مثبتات السيارات، وهو جهاز أمان إلكتروني يمنع تشغيل المحرك ما لم يكن مفتاح السيارة الصحيح موجودا.

مثبتات السيارات ميزة قياسية في معظم السيارات.