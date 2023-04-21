بيونغ يانغ: وضعنا كدولة نووية حقيقة لا يمكن إنكارها

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية نقلا عن وزيرة خارجية كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن وضع بيونغ يانغ كدولة تمتلك أسلحة نووية سيظل حقيقة لا يمكن إنكارها.

واتهمت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع بالتدخل في شؤونها الداخلية من خلال المطالبة بنزع الأسلحة النووية، وقالت إن القوى الاقتصادية السبع الكبرى في العالم تُهاجم "بشكل خبيث الممارسة المشروعة للسيادة" من جانب بلادها.

ورفضت بيونغ يانغ الجمعة دعوة مجموعة السبع لها إلى "الامتناع" عن أي تجارب نووية أخرى أو إطلاق صواريخ باليستية، مجددة التأكيد أن وضعها بوصفها قوة نووية "نهائي ولا رجعة فيه" وفقا لفرانس برس.

وقالت تشوي إن "موقف جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية بصفتها قوة نووية عالمية هو نهائي ولا رجوع فيه".

واعتبرت أن "مجموعة السبع، وهي مجموعة مغلقة من حفنة من الدول الأنانية، لا تمثل المجتمع الدولي (بشكل) عادل، لكنها تمثل أداة سياسية لضمان هيمنة الولايات المتحدة".

وقبل أيام، حض وزراء خارجية مجموعة السبع بيونغ يانغ على "الامتناع عن أي أعمال جديدة استفزازية أو مزعزعة للاستقرار"، داعين إياها إلى "التخلي عن الأسلحة النووية في شكل تام وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".

وبعد تصريحات تشوي يبدو أن الباب مغلق نهائيا أمام أي مفاوضات بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية.