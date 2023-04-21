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بايدن يعلن ترشحه لانتخابات 2024 في هذا الموعد

21
APRIL
2023
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رجح عدد من وسائل الإعلام الأميركية، الخميس، أن يعلن الرئيس جو بايدن الأسبوع المقبل ترشحه لإعادة انتخابه عام 2024.
 
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" و"سي إن إن" عن مصادر لم تحدداها أن بايدن سيطلق حملته الرئاسية عبر مقطع فيديو.
 
وذكرت الصحيفة أن الإعلان سيتم في 25 أبريل، وهي الذكرى السنوية لليوم الذي انضم فيه بايدن عام 2019 إلى السباق الرئاسي ضد دونالد ترامب.
 
غير أن تقرير الصحيفة شدد على أن خطط فريق بايدن لم تنته بعد، مشيرا إلى أن الإعلان يمكن إرجاؤه.
 
بايدن الثمانيني هو الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة وسيبلغ السادسة والثمانين في نهاية ولاية ثانية محتملة.
 
وحتى الآن يبدو أن ترامب هو خصم بايدن الرئيسي في الجانب الجمهوري، وهو ما سيفتح الباب أمام مشهد انتخابي يذكّر بالعام 2020 عندما أظهرت الانتخابات الشرخ السياسي في البلاد.
 
الأسبوع الماضي اختتم بايدن رحلة إلى إيرلندا مؤكدا في نهايتها اقتراب موعد إعلان ترشحه رسميا لانتخابات 2024.
 
وصرح بايدن للصحافة قبل عودته إلى الولايات المتحدة "قلت لكم إن خطتي هي الترشح مجددا" للانتخابات الرئاسية، مضيفا "سنعلن عن ذلك في وقت قريب نسبيا".
 
وتعهد ترامب مؤخرا في مقابلة تلفزيونية "عدم الانسحاب مطلقا" من السباق إلى البيت الأبيض رغم توجيه اتهامات جنائية إليه، مشددا على أن بايدن غير مؤهل للترشح مرة أخرى.
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