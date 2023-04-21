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بلينكن يحادث جنرالي السودان دقلو والبرهان لحقن دماء المدنيين

21
APRIL
2023
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أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات هاتفية بشكل منفصل مع اللواء عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، ومع اللواء محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع داعيا الجانبين إلى وقف إطلاق النار.

تفاصيل المحادثة

أدان بلينكن القتال العشوائي الذي تسبب في سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الأساسية.
وحث القادة العسكريين على تنفيذ ودعم وقف إطلاق النار على مستوى البلاد والحفاظ عليه حتى نهاية عيد الفطر على الأقل، الأحد 23 أبريل.
أعرب بلينكن عن قلق الولايات المتحدة البالغ بشأن المخاطر التي يتعرض لها المدنيون والموظفون الإنسانيون والدبلوماسيون، بما في ذلك الأفراد الأميركيون
شدد الوزير الأميركي على أن شعب السودان والمجتمع الإقليمي والدولي يتحدثون بصوت واحد عن ضرورة إنهاء العنف، مطالبا الزعيمين العسكريين بالاستماع لذلك الصوت.
كما شارك بلينكن في جلسة وزارية خاصة برئاسة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي. وانضم إلى الدورة شركاء ومنظمات إفريقية وعربية وإقليمية ودولية.

واتفق القادة المشاركون بالإجماع على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في عيد الفطر في السودان لتخفيف معاناة الشعب السوداني وتمهيد الطريق لوقف إطلاق النار بشكل دائم.

 

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