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المغرب.. ضبط كميات كبيرة من الكوكايين داخل أحشاء أسماك إكوادورية

20
APRIL
2023
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ضبطت الشرطة المغربية في مدينة طنجة حاوية بحرية قادمة من الإكوادور ومتوجهة نحو إسبانيا، اشتبهت بتهريبها كمية كبيرة من الكوكايين في أحشاء أسماك مجمدة.

 وتحقق الشرطة المغربية في محاولة تهريب الشحنات الكبيرة من الكوكايين للكشف عن الشبكة الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في ذلك.

وأشارت إلى أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت عملية مشتركة بين الأمن والجمارك بميناء طنجة المتوسط عن ضبط حاوية بحرية للتبريد قادمة من الإكوادور ومتوجهة نحو إسبانيا، يشتبه في تهريبها لكمية كبيرة من الكوكايين ضمن شحنة من الأسماك.

كما أكدت الشرطة أن إجراءات التفتيش مكنت من حجز شحنات مخدر الكوكايين ملفوفة بعناية داخل أحشاء سمك التونة، بحيث تتواصل حاليا عملية استخلاص هذه الشحنة من أجل إخضاعها لعملية الوزن النهائي.

وأوضحت أن الأبحاث والتحريات المنجزة حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تهدف للكشف ولتشخيص جميع أعضاء هذه الشبكة الإجرامية الدولية سواء في بلد التهريب أو في بلد الوجهة النهائية، وذلك بالتنسيق مع المكاتب المركزية الوطنية التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

روسيا اليوم
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