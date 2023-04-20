ماكرون: لن أستقيل وسنضطر للانتظار حتى عام 2027

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أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي اعترضه المحتجون ورددوا هتافات مطالبة برحيله خلال جولة في مقاطعة هيرولت جنوب البلاد، أنه لا ينوي الاستقالة، وسينتظر حتى الانتخابات المقبلة.

وقال الرئيس في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام فرنسية "أنا مع الديمقراطية، لذا شاركت في الانتخابات.. لكنني لن أستقيل.. أؤكد لكم أن هذا لن يحدث.. سنضطر إلى الانتظار حتى عام 2027".