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محكمة بالهند ترفض التماسا قدمه زعيم المعارضة راهول غاندي

20
APRIL
2023
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أوردت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية أن محكمة في البلاد رفضت التماس زعيم المعارضة راهول غاندي لوقف إدانته في قضية تشهير جنائية أسفرت عن طرده من البرلمان.
 
محكمة بالهند ترفض التماسا قدمه زعيم المعارضة راهول غانديبعد إدانته بالتشهير.. طرد زعيم المعارضة الهندية من البرلمان
وأطيح بغاندي، وهو من أشد المنتقدين لرئيس الوزراء ناريندرا مودي ومنافسه الرئيسي في انتخابات 2024، بعد أن حكمت عليه محكمة الشهر الماضي بالسجن عامين بتهمة التشهير، بعد سخريته من لقب مودي في خطاب انتخابي عام 2019.
 
أوقفت محكمة في ولاية غوجارات، مسقط رأس مودي، عقوبة السجن في وقت سابق من أبريل طوال فترة إجراءات الاستئناف.
 
وكان من شأن وقف إدانة غاندي أن يفتح الطريق لإعادة مقعده البرلماني. لكن لا يزال بإمكان زعيم حزب المؤتمر السعي لوقف الإدانة عبر محكمة أعلى.
 
بموجب القانون الهندي، فإن الإدانة الجنائية والسجن لمدة عامين أو أكثر هي أسباب للطرد من البرلمان. تم استبعاد غاندي على الفور بعد الحكم في مارس، في ضربة كبيرة لحزب المؤتمر قبل الانتخابات العامة العام المقبل.
 
يواجه غاندي خطر فقدان أهليته لخوض الانتخابات على مدار السنوات الثماني المقبلة إن لم تبطل المحكمة إدانته والحكم بالسجن لمدة عامين.
روسيا اليوم
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