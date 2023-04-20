living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الولايات المتحدة.. جلسة الإحاطة السرية حول تسريب الوثائق لم تقدم إجابات

20
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت صحيفة The Hill أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، غادروا جلسة الإحاطة السرية حول تسريب وثائق البنتاغون السرية، ولديهم أسئلة.
 
الولايات المتحدة.. جلسة الإحاطة السرية حول تسريب الوثائق لم تقدم إجاباتالولايات المتحدة.. مسرّب الوثائق السرية يمثل أمام القضاء مجددا
وقالت الصحيفة الأمريكية إن كبار المسؤولين في البنتاغون والمخابرات أطلعوا مجلس الشيوخ بأكمله يوم الأربعاء على تسريب ما لا يقل عن 100 وثيقة سرية عبر الإنترنت، إلا أن الأعضاء غادروا الجلسة ولديهم أسئلة واستفسارات عديدة، وسط مطالبات لتقييد إمكانية الوصول إلى أسرار الولايات المتحدة.
 
واعتبر العديد من أعضاء مجلس الشيوخ أن المعلومات التي تلقوها في الإحاطة لم تكن أكثر بكثير مما تم الإعلان عنه بالفعل.
 
وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو، بعد الإحاطة إنه ما زال يرغب في معرفة "المدى الكامل للتسريبات، ولماذا لم يتم رصدها في وقت أقرب، وكيف سيخفف البنتاغون من فرص حدوث موقف مماثل في المستقبل".
 
وأضاف: "المشكلة الأكبر أن المسؤولين لا يعرفون الإجابات على الأسئلة التي لدينا"، مشيرا إلى أن "إدارة بايدن كانت تحجب بعض المعلومات".
 
أما السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، فلفت إلى أنه غادر الجلسة ولديه "أسئلة أكثر من الإجابات". وقال: "ما زلت غير سعيد وغير راض عن هيكل وإجراءات الوصول إلى المعلومات.. انطباعي الناتج عن هذا الاجتماع هو أن الكثير من الأشخاص لديهم إمكانية كبيرة للوصول إلى الوثائق السرية دون حواجز حماية".
 
ووصف السناتور الديمقراطي ديك دوربين، الإحاطة بأنها كانت مفيدة ، لكنه أضاف أن هناك "الكثير من المعلومات" التي لا يزال يتعين معرفتها.
 
وأشار السناتور الجمهوري جون كينيدي، إلى أن الإدارة ما زالت تدرس الحادث واتخذت في غضون ذلك "بعض الإجراءات" لوقف أي تسريبات مستقبلية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   