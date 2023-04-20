البابا فرنسيس يحذر من "القتل باسم الله"

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حذر البابا فرنسيس من أنه "لا ينبغي أن يقتل أحد أبدا باسم الله، لأننا جميعا إخوة وأخوات بالنسبة له، لكننا معا يمكننا أن نبذل حياتنا في سبيل الآخرين".

وأضاف البابا في لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، أنه لا ينبغي النظر إلى الشهداء كأبطال تصرفوا بشكل فردي، وكزهور تنبت في الصحراء، بل كثمار ناضجة وممتازة من كرم الرب.

وأردف: "أريد أن أذكّر بالشهادة المسيحية الحاضرة في كل زاوية من زوايا العالم.. أفكر، على سبيل المثال باليمن، أرض تجرحها منذ سنوات عديدة حرب رهيبة ومنسية تسببت في كثير من الموت ولا تزال حتى اليوم تلحق الألم بكثير من الناس، ولاسيما الأطفال".

وأشار الحبر الأعظم إلى أنه في هذه الأرض بالتحديد، كانت هناك شهادات إيمان منيرة، مثل شهادة الراهبات مرسلات المحبّة، اللواتي لا تزلن اليوم حاضرات في اليمن حيث تُقدِّمن المساعدة للمرضى المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويستقبلن الجميع، من أي دين كانوا، لأن المحبة والأخوّة لا تعرفان الحدود".