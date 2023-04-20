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برلمان كوبا يعيد انتخاب دياز كانيل رئيسا للبلاد

20
APRIL
2023
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انتخب برلمان كوبا يوم الأربعاء الرئيس الحالي للجمهورية ميغيل دياز كانيل، لفترة رئاسية جديدة حتى عام 2028.
 
وصوت لصالح دياز كانيل 459 نائبا في الجمعية الوطنية من أصل الـ 462 الذين حضروا الجلسة.
 
وتمت كذلك إعادة انتخاب سالفادور فالديز ميسا نائبا لرئيس الجمهورية.
 
وصادق البرلمان كذلك على مقترح الرئيس دياز كانيل بتمديد صلاحيات رئيس الوزراء مانويل ماريرو، الذي يتولى منصبه منذ عام 2019. وصادق البرلمان أيضا على التشكيلة الجديدة للحكومة.
 
يذكر أن ميغيل دياز كانيل تولى رئاسة كوبا منذ عام 2019، وقيادة الحزب الشيوعي الحاكم منذ عام 2021، حيث خلف في المنصبين راؤول كاسترو، شقيق زعيم الثورة الكوبية الراحل فيديل كاسترو.
 
وأصبح دياز كانيل أول رئيس لكوبا بعد عهد كاسترو، وأول زعيم للحزب الشيوعي ولد بعد الثورة ولم يشارك فيها.
روسيا اليوم
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