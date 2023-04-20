بريطانيا على موعد مع إضراب جديد.. بهذا القطاع

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أعلنت نقابة "يونايت" الأربعاء أنّ حرّاس الأمن في مطار هيثرو بلندن سيضربون عن العمل لمدّة ثمانية أيام الشهر المقبل للمطالبة بزيادة رواتبهم خصوصاً في موعد تتويج الملك تشارلز.

ويشارك نحو 1400 عنصر أمن في الإضراب في أيام 4 و5 و6 و9 و10 و25 و26 و27 من شهر مايو وسيؤدّي إلى "اضطرابات وتأخيرات حتميّة"، بحسب النقابة.

وقالت الأمينة العامة للنقابة شارون غراهام "لدينا مدير عام يعتقد أنّه لا بأس في زيادة المداخل مع حرمان موظفيه من زيادة مقبولة في الأجور".

وأكّد متحدّث باسم هيثرو أنّ المطار استمرّ في العمل بسلاسة "خلال الأيام العشرة الأولى من إضراب يونايت الفاشل" خلال عطلة عيد الفصح، مشيراً الى أنّ الأمر سيكون كذلك هذه المرة أيضاً.

وقال المتحدث "لن ندع نقابة يونايت تؤثر على تدفق الزوار إلى المملكة المتحدة في مثل هذا التوقيت المهم للبلاد"، مشيرًا إلى أن غالبية زملائهم في مطار هيثرو لا يريدون الإضراب و"يريدون قبول الاقتراح المطروح على الطاولة".

ووفقًا للإدارة، فإنّ الاقتراح سيسمح للموظفين بالحصول على زيادة في الأجور تزيد عن 10 بالمئة مع مفعول رجعي اعتباراً من الأول من يناير، بالإضافة إلى مكافأة لمرة واحدة قدرها 1150 جنيهًا إسترلينيًا (1430 دولار).

وكان المطار واجه في الربيع الماضي ثم خلال عطلة الصيف إضرابات ونقصاً في عدد الموظفين ترجم بطوابير طويلة وتأخير في مواعيد رحلات وإلغاء أخرى ومشاكل في التعامل مع الأمتعة.

وفي حين واجه القطاع صعوبة في التعامل مع ارتفاع الطلب بعد الجائحة، اضطرّ مطار هيثرو لوضع سقف على عدد الركاب الذين يمرّون يومياً عبر منشآته.

وتشهد المملكة المتّحدة منذ أشهر إضرابات متكررة في العديد من القطاعات للمطالبة بتحسين الأجور في مواجهة ارتفاع الأسعار الذي تجاوز 10 بالمئة.