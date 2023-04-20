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مرة أخرى.. بايدن يتلعثم ولا يدري أين كان في العراق! أم في إيران! (فيديو)

20
APRIL
2023
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عاود الرئيس الأمريكي تكرار زلات اللسان التي اعتاد الجمهور على سماعها منه، وهذه المرة كانت حول العراق وإيران وذلك عندما تطرق للحديث عن الخدمة العسكرية لابنه بو بايدن.
 
هذا وقد تلعثم الرئيس بايدن وارتبك عندما أتى على ذكر العراق وإيران، وقال: "كنت في العراق وإيران. لا، في العراق وليس في إيران، لقد زللت في الكلام. في العراق وأفغانستان (كنت) أكثر من 30 مرة. ورأيته عندما كان في العراق.. في بغداد".
 
 
وفي وقت سابق، تعرّض بايدن لهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع مصوّر وهو يضحك ويتكلم عن حبه للـ"آيس كريم"، بدل أن يتحدث عن هجوم مسلّح كان قد تم على مدرسة ابتدائية.
 
وفي الفيديو الذي تم تداوله كان بايدن يتحدث خلال حدث يقام في البيت الأبيض، وفي أسفل الشاشة مكتوب "بايدن يتطرق إلى إطلاق النار المميت في مدرسة ناشفيل". إلا أن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عاما، كان يمازح الحاضرين عن حبه لـ"الآيس كريم برقائق الشوكولاتة".
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
روسيا اليوم
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