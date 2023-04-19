وأصدرت قوات الدعم السريع بيانا مساء اليوم، قالت فيه إنها وافقت على هدنة جديدة تستمر لمدة 24 ساعة، وجاء في البيان:

الهدنة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 19-4-2023 حتى السادسة من مساء غدا الخميس 20-4-2023 .

نؤكد التزامنا التام بوقف كامل لإطلاق النار ونأمل أن يلتزم الطرف الآخر بالهدنة حسب التوقيت المعلن.

وستنتهي الهدنة الأولى بين الطرفين عند الساعة السادسة من مساء اليوم (16:00 بتوقيت غرينتش)، لكن هذه الهدنة انهارت سريعا بعيد الإعلان عن انطلاقها.

وتبادل الطرفان الاتهامات بخرقها في اليوم الخامس على اندلاع القتال.