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"فوكس نيوز" تتفادى دعوى التشهير.. بدفع مبلغ خرافي

19
APRIL
2023
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وافقت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية على دفع مبلغ يتجاوز 787 مليون دولار لتسوية دعوى تشهير رفعتها عليها شركة متخصصة في إنتاج آلات التصويت في الانتخابات.
 
وجاءت الموافقة على هذه التسوية المالية، حتى تتفادى المضي قدما في دعوى قضائية يمكن أن تُلحق بها أضرارا جسيمة، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء.
 
وأتى الإعلان عن التسوية بعد 11 ساعة فقط على اختيار لجنة محلفين من 12 شخصا للنظر في القضية، وقبيل أن يدلي طرفا القضية بمرافعتهما الافتتاحية في محكمة ديلاوير العليا.
 
تفاصيل القضية
 
كانت شركة "Dominion" التي تبيع أجهزة وبرمجيات خاصة بالتصويت في الانتخابات قد رفعت قضية تشهير على "فوكس نيوز" والشركة الأم، وذلك بسبب ما قالت إنها الأخبار المزيفة التي بثتها الشبكة عنها بعيد الانتخابات الأميركية في 2020.
 
قالت الشركة إن "فوكس نيوز" بثت مرارا مزاعم أوردها حلفاء الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مفادها أن البرمجيات التي تنتجها قلبت التصويت لصالح المرشح الديمقراطي حينها والرئيس الحالي جو بايدن.
 
لكن الشبكة تقول إنها كانت تغطي مواقف جديرة بالاهتمام من جانب شركاء ترامب.
 
سعت الشركة إلى الحصول على تعويض مالي قدره 1.6 مليار دولار، لكن التسوية جلبت لها نصف هذا المبلغ.
 
صرّح أحد محامي الشركة، جاستن نيلسون، خارج المحكمة: "الحقيقة أمر مهم، وتنطوي الأكاذيب على عواقب".
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