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ألمانيا.. معنويات المستثمرين تهبط بشكل غير متوقع في أبريل

19
APRIL
2023
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هبطت معنويات المستثمرين في ألمانيا بشكل غير متوقع في أبريل في ظل شروط ائتمان أكثر شدة ستشهدها الأسواق المالية في الأشهر المقبلة، بحسب بيانات صادرة عن معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية.
 
وانخفض مؤشر المعهد للمعنويات الاقتصادية إلى 4.1 من 13 نقطة في مارس. وتوقع استطلاع لرويترز قراءة عند 15.3 نقطة في أبريل.
 
وقال رئيس المعهد أخيم فامباخ "انخفض مؤشر المعنويات الاقتصادية بشكل ملحوظ ويشير حاليا إلى أن الوضع الاقتصادي سيظل دون تغيير خلال الأشهر الستة المقبلة".
 
وتحسن مؤشر منفصل يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الحالية في ألمانيا بشكل كبير إذ ارتفع إلى -32.5 نقطة من -46.5 في الشهر السابق وفاق توقعات المحللين عند -40.0.
 
وجاء في تقرير المعهد أنه على الرغم من هذا التحسن، لا يزال يعتبر الوضع الاقتصادي سلبيا نسبيا.
 
وذكر فامباخ "معدلات التضخم التي لا تزال مرتفعة وتشديد السياسة النقدية دوليا يلقيان بثقلهما على الاقتصاد".
 
وعلى الجانب الإيجابي، قال فامباخ إنه قد تم تفادي خطر حدوث أزمة حادة في الأسواق المالية الدولية على ما يبدو وتحسنت توقعات أرباح البنوك وشركات التأمين مقارنة بالشهر السابق.
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