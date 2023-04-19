ارتفاع عدد قتلى حريق المستشفى في بكين إلى 29

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قال مسؤول في العاصمة الصينية، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، إن عدد قتلى الحريق الذي اندلع بمستشفى "تشانغ فنغ" في بكين ارتفع إلى 29.

وأوضح المسؤول أن 26 من القتلى من المرضى، وأن الحريق اندلع، أمس الثلاثاء، بجناح ترقد به الحالات الحرجة، فيما ذكرت تقارير أنه تم إجلاء 71 شخصا خلال عملية الإنقاذ.

وأفادت تقارير محلية بأن الحريق أُخمد في غضون نصف ساعة.

من جهتها، أعلنت الشرطة الصينية الأربعاء توقيف 12 شخصا في بكين غداة الحريق.

قال سون هاي تاو، من إدارة السلامة العامة، في مؤتمر صحفي، إن بين الموقوفين مدير المؤسسة وموظفي الشركة المسؤولين عن أعمال تجديد فيها.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحريق مواد طلاء قابلة للاشتعال.

وتسبب الحادث في تسجيل أكبر حصيلة لقتلى في حريق في العاصمة بكين منذ 2002.