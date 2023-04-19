المركزي الروسي يعمل على إصدار بديل لبطاقة “مير” للمشتريات في الخارج

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كشفت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، في اجتماع في مجلس النواب الروسي اليوم الثلاثاء، عن أن المنظم يعمل على إصدار بديل لبطاقة “مير” المصرفية للمشتريات في الخارج.

وأوضحت المسؤولة أنه لتحقيق هذه الخطوة سيتم تأسيس نظام بوابات مع أنظمة دفع أجنبية، مشيرة إلى وجود عمل مكثف في هذا الإطار بشكل خاص مع تركيا.

وأشارت إلى أنه يتم بحث البدائل بشكل فردي مع كل دولة أجنبية إما بواسطة بطاقات مسبقة الدفع أو بطاقات لأنظمة الدفع لهذه البلدان، كذلك أكدت نابيولينا أن العمل يجري أيضا من أجل اعتماد بطاقة “مير” في الخارج.

بعد انسحاب “فيزا” و”ماستير كار” من روسيا، أصبح الروس يستخدمون بطاقات “مير” في بعض البلدان ولكن في خريف عام 2022 بسبب ضغوط من الولايات المتحدة توقفت بنوك في عدد من الدول عن قبولها، بما في ذلك في تركيا وأرمينيا وفيتنام وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان.