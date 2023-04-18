قطر والإمارات تعيدان فتح سفارتيهما في الأسابيع المقبلة

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أعلنت الدوحة أنها تعمل مع أبو ظبي على إعادة فتح كل بلد سفارته لدى الآخر "في الأسابيع القادمة"، بعد أعوام من التوتر في العلاقات بينهما في سلسلة انفراجات ديبلوماسية تشهدها المنطقة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في 2017، على خلفية اتهامها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، آخذة عليها تقربها من إيران، قبل توقيع اتفاق مصالحة في العلا بالسعودية في كانون الثاني2021.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة: "أعتقد أن فتح السفارات بين البلدين سيكون خلال الأسابيع القادمة".

وأكد أن "اللجان الفنية الآن تقوم بعملها في هذا الإطار ومن المتوقع أن تكون هناك زيارات متبادلة للنظر في الإجراءات التي نحتاجها لإعادة فتح السفارات"، مشيرا إلى وجود "تقدم إيجابي في كل اجتماع".

ومن جانبه، أكد مسؤول إماراتي رفض الكشف عن اسمه، أنه "يجري حاليا تفعيل العلاقات الديبلوماسية التي ستشمل إعادة فتح السفارات بين البلدين".

وقال في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن العلاقات بين البلدين استؤنفت منذ توقيع اتفاق العلا، وجرت "عدة زيارات بين البلدين، تضمنت نقاشات حول مواصلة تطوير العلاقات وتحقيق بشكل مشترك المزيد من الازدهار المتبادل والتقدم في البلدين والمنطقة".