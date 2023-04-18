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المحققون الأمريكيون يبحثون عن وجود صلات محتملة بين مسرب الوثائق وجهات أجنبية

18
APRIL
2023
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كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن المحققين في قضية تسريب وثائق سرية، حاولوا معرفة ما إذا كان الجندي الأمريكي جاك تيشيرا، المتهم بتسريب مواد سرية على صلة بأي شخص أو حكومة أجنبية.
 
وأفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيق أن "المحققين الأمريكيين تحققوا مما إذا كان المتهم بتسريب وثائق سرية كان على صلة مع أي شخص من دولة أو حكومة أخرى".
 
وقالت المصادر إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ووكالة إنفاذ القانون تبحثان في أي اتصالات أجراها تيشيرا مع أجانب كجزء من تحقيق أوسع في الدوافع والأهداف وراء التسريب".
 
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه حتى الآن لا يوجد دليل واضح على أن تيشيرا كانت له مثل هذه العلاقات أو تصرف في إطار عملية خارجية منظمة.
 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي أمريكي سابق لم يذكر اسمه، قوله: "ما زلنا لا نعرف ما إذا كان لهذا الشاب تواصل خارج نظام Discord، أو ما إذا كانت لديه أي نوايا أخرى لتسريب معلومات بخلاف إثارة إعجاب الأصدقاء".
 
ووجهت محكمة في بوسطن يوم الجمعة لوائح الاتهام ضد الجندي الأمريكي جاك تيشيرا، بسبب "الاحتفاظ غير المصرح به لوثائق ومعلومات ونقل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني"، وقد يواجه عقوبة بالسجن تصل لمدة 10 سنوات.
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