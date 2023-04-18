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"مع مادورو".. رئيس فنزويلا يقدم برنامجا تلفزيونيا جديدا

18
APRIL
2023
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بدأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الإثنين، تقديم برنامج تلفزيوني جديد خاص به على إحدى القنوات العامة، قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
وقال الرئيس اليساري وهو يقدم الحلقة الأولى من برنامجه "مع مادورو": "نحن نبدأ مرحلة جديدة من التواصل".
 
وغالبا ما تشتكي المعارضة الفنزويلية من احتكار الحكومة الفنزويلية لوسائل الإعلام العامة، والظهور المستمر لمادورو مقابل تغييبها.
 
ماذا حدث في الحلقة الأولى؟
 
• ظهرت في الحلقة مع مادورو شخصية مصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي تحمل اسم "سيرا"، في إشارة على ما يبدو إلى "سيري" المساعد الشخصي لشركة "أبل".
 
• يبدو أن مادورو أراد بذلك الرد على الاتهامات الموجهة للحكومة مؤخرا، باستخدام الذكاء الاصطناعي في حملات التضليل الإعلامي.
 
• شارك معظم وزراء الحكومة في الحلقة المباشرة، كما تلقى مادورو أيضا مكالمة من إحدى المشاهدات.
 
مذيع مخضرم
 
• رئيس فنزويلا ليس بجديد على عالم التلفزيون، إذ سبق له أن قدم بين عامي 2013 و2017 برنامجا أسبوعيا حمل عنوان "تواصل مع مادورو".
 
• لاحقا تم تغيير العنوان إلى "الأحد مع مادورو" عام 2017، قبل أن يتخلى عنه في السنة نفسها.
 
• كما قدم الرئيس الفنزويلي أيضا عام 2017 برنامجا عن موسيقى السالسا مزج فيه بين السياسة والموسيقى، وظهر فيه أحيانا وهو يقدم رقصات مع زوجته سيليا فلوريس.
 
• علق مادورو حينها بعد توجيه انتقادات إليه: "يتهمونني بالجنون لأنني أرقص السالسا، لكن إذا رقص أوباما نقول إنه رائع وليس مجنونا".
 
• يسير مادورو بهذه التجربة على خطى سلفه الرئيس الراحل هوغو تشافيز، الذي قدم خلال وجوده في السلطة بين عامي 1999 و2013 برنامجا بعنوان "ألو، الرئيس" كل يوم أحد، وأحيانا كانت الحلقات تستمر لساعات متواصلة دون مدة محددة.
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